Olympia 2024: Staffel-Eklat! Bekam Bredau einen Maulkorb?

Jean-Paul Bredau liefert über 400 Meter ein deutlich besseres Ergebnis als in der Staffel ab - dennoch reicht es (noch) nicht fürs Halbfinale. Zum Staffel-Streit, den er am Freitag öffentlich gemacht hatte, durfte er sich offenbar nicht mehr äußern.

Jean-Paul Bredau hatte am Freitag nach dem verpassten Endlauf in der Mixed-Staffel interne Spannungen im deutschen Quartett ans Licht gebracht.

„Es lag heute nicht an der Form, sondern daran, was davor passiert ist“, sagte Bredau - der selbst 1,7 Sekunden unter seiner Jahresbestzeit blieb - nach dem Rennen der ARD : „Es sind Entscheidungen gefallen, denen nicht alle zugewilligt haben. Vom DLV wird ganz klar gesagt: ‚Die schnellsten Vier sollen laufen.‘ Und das wurde anders entschieden.“

Letztlich ging es um die Ausbootung seiner Freundin Luna Bulmahn , an deren Stelle Alica Schmidt eingesetzt wurde, obwohl diese offenbar in einem Ausscheidungsrennen langsamer war.

Bredau: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“

Am Sonntagmittag erklärte DLV-Sportdirektor Jörg Bügner, Bredau habe sich entschuldigt und sei weiter ein Kandidat für die Männerstaffel, während Bulmahn auch für die Frauenstaffel nicht mehr berücksichtigt werde.

Am frühen Sonntagabend ging es nun für Bredau im Einzelrennen über 400 Meter darum, sich fürs Halbfinale zu qualifizieren. Das gelang zwar nicht, allerdings zeigte er mit 45,07 Sekunden eine deutlich bessere Leistung als in der Staffel.

„Das hätte man gerne in der Mixed-Staffel gesehen. Er kann es noch“, sagte ARD-Reporter Tim Tonder. Bredau selbst erklärte: „Es war sehr gut, am Ende hat der Meter zum dritten Platz gefehlt, ein bisschen ärgerlich. Die Hoffnung stirbt zuletzt, morgen wird nochmal hart mit der kurzen Recovery. Ich gebe mein Bestes.“ Am Montag hat der 25-Jährige im Hoffnungslauf eine weitere Chance, sich fürs Halbfinale zu qualifizieren.