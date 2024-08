Staffel-Streit: Konsequenzen für Sprinterin Bulmahn

Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat eine Klarstellung zum Zoff in der Mixed-Staffel um Alica Schmidt veröffentlicht. Der Verband gab eine personelle Entscheidung bekannt.

DLV lässt Buhlmann außen vor

In einer Pressemitteilung heißt es: „Jean Paul Bredau hat nach dem enttäuschenden Aus der Mixed-Staffel über 4x400 Meter im Vorlauf der Olympischen Spiele von Paris die Aufstellung kritisiert und von Unstimmigkeiten im Vorfeld gesprochen.“ Der DLV wies darauf hin, dass die Aufstellung der Staffel „mit Blick auf ein erfolgreiches Mixed-Staffelteam getroffen“ wurde.

Der DLV teilte zudem mit, dass sich Bredau entschuldigt habe, weiterhin Teil der Mixed-Staffel sei und am Sonntagabend beim Einzelrennen über 400 Meter an den Start gehen werde. Seine nicht nominierte Freundin Buhlmann wurde allerdings nicht begnadigt: „Luna Bulmahn wird bei der Staffel in Paris nicht eingesetzt“, gab der Verband bekannt.