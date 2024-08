Olympia 2024: Zverev pestet gegen TV-Moderatorin

Alexander Zverev scheitert bei den Olympischen Spielen bereits im Viertelfinale. Nach dem Match hadert der 27-Jährige mit seiner Gesundheit - und raunzt eine TV-Moderatorin an.

Schon auf dem Platz war der deutschen Nummer eins die Enttäuschung über die Niederlage anzusehen. Nach einem sehr kurzen Winken ins Publikum eilte Zverev in die Katakomben des Court Suzanne Lenglen, dort wurde es dann im Interview kurz ein wenig hitzig.

Olympia 2024: Diese Frage gefällt Zverev gar nicht

Die Reaktion auf die Frage zeigte aber auch, wie frustriert der gebürtige Hamburger über das Aus und die verpasste Medaillenchance . Gegen den spielstarken Musetti fand er nie zu seinem Spiel, wirkte teilweise fast schon ratlos und unterlag so letztendlich verdient.

Schon in den Runden zuvor hatte Zverev gehadert. Ihm machte die Hitze zu schaffen und auch die Ansetzungen der Begegnungen sorgten für Ärger.

Zverev kämpfte mit gesundheitlichen Problemen

Eine Erklärung für Zverevs sportlich durchwachsene Auftritte in Paris lieferte der 27-Jährige dann selbst.

Ihn hätte schon das gesamte Turnier gesundheitliche Probleme geplagt: „Ich war tot, nach gefühlt einer Dreiviertelstunde. Das darf nicht passieren. Aber ich habe mich die ganze Woche schon so gefühlt, in der zweiten Runde war ich auch physisch am Ende nach einem Satz. Heute war es auch Ende des ersten Satzes schon so.“