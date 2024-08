ARD-Experte Busemann: "Der hätte nicht so gut sein dürfen"

von SPORT1 04.08.2024 • 11:17 Uhr ARD-Experte Frank Busemann freut sich, dass Leo Neugebauer ihn nach 28 Jahren als letzten deutschen Zehnkampf-Medaillengewinner bei Olympia abgelöst hat - und analysiert, was zu Gold gefehlt hat.

28 Jahre nach Atlanta 1996 hat wieder ein deutscher Zehnkämpfer eine Medaille bei Olympia geholt - und der damalige Silber-Held Frank Busemann ist froh, dass Leo Neugebauer den Bann gebrochen hat.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es wird ja Zeit, dass jemand wieder eine Medaille nach Hause bringt - und Leo hat das echt gut gemacht“, freute sich Busemann am Sonntag in seiner jetzigen Funktion als ARD-Experte über Neugebauers zweiten Platz am Samstag.

Der 49-Jährige analysierte dabei auch in seiner gewohnten launischen Art, was aus seiner Sicht am Ende zu der Goldmedaille fehlte, die sich am Ende der junge Norweger Markus Rooth sicherte.

„Der Rooth hätte nicht so gut sein dürfen“

Busemann machte im Gespräch mit ARD-Kollege Claus Lufen als Knackpunkt der gesamten Konkurrenz den Stabhochsprung aus, bei dem der Norweger Sander Skotheim und der Kanadier Damian Warner mit drei ungültigen Versuchen rausflogen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Frank Busemann (r.) mit ARD-Partner Claus Lufen

Neugebauer schaffte 5 Meter, dann aber drehte der spätere Gold-Gewinner Markus Rooth mit einem 5,30-Meter-Satz auf. Die Höhe ist auch Neugebauers Bestleistung, aber in Paris konnte er sie nicht abrufen.

Busemann betonte, dass die 5 Meter trotzdem stark und wichtig waren: „Das war ein Befreiungsschlag. Du gibst ihm einen Laternenpfahl, der schießt da drüber.“

Wie sich dann jedoch zeigte, hätte Neugebauer für Gold noch mehr liefern müssen: „Du hättest zehnmal an dein Optimum gehen müssen, aber mit hätte ist es so eine Sache im Sport. Der Rooth hätte gar nicht so gut sein dürfen.“

„Du denkst: denkst: Verdammt, wo kam das her?“

Was Booth an diesem Abend so gut gemacht und zu gleich sieben persönlichen Bestleistungen getragen hätte? „Die Leichtigkeit der Jugend. Da machst du was, wo du abends im Bett liegst und denkst: Verdammt, wo kam das her? Aber du hast es gemacht. Und dann hauen die einen nach dem anderen raus. Wenn du so einen Lauf hast, kannst du die nicht mehr einfangen. Die Jungen haben eine gewisse Volatilität, aber wenn sie mal im Flow sind, ist es leider oben festgenagelt.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Neugebauer ist zwar nur zwei Jahre älter als Booth, aus Busemanns Sicht war es für den Deutschen schon ein Problem, dass er mit seinen Fabelleistungen der jüngeren Vergangenheit schon eine gewisse Fallhöhe gehabt hätte: „Als schon gesetzter Zehnkämpfer hast du eine enge Range und Abweichungen eher nach unten als nach oben, das ist auch die Gefahr.“