Olympia-Ikone: "Mir ist das Herz stehengeblieben"

Heike Drechsler verrät bei SPORT1, mit welchen Gefühlen sie das Beinahe-Drama um Malaika Mihambo in der Weitsprung-Quali erlebte. Fürs Finale traut die deutsche Olympia-Ikone ihrer Nachfolgerin den Sieg zu.

Als Malaika Mihambo am späten Dienstagvormittag zu ihrem dritten Versuch in der Weitsprung-Qualifikation antrat, hielten die deutschen Olympia-Fans die Luft an - inklusive Heike Drechsler.