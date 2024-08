Olympia: "Wenn er noch leben würde, hätte er Gold gewonnen"

Weltrekord-Halter Kelvin Kiptum wäre als Gold-Favorit in den Olympia-Marathon von Paris gegangen. Sein tragischer Unfalltod im Februar legte einen Schatten auf die Konkurrenz.

Der spektakuläre Olympia-Marathon vor der beeindruckenden Kulisse in Paris: Er stand im Schatten des Mannes, der als Gold-Favorit ins Rennen gegangen wäre - aber es nicht mehr erleben durfte.

Verunglückter Kelvin Kiptum wäre Gold-Favorit gewesen

Kelvin Kiptum, der seinem Landsmann Kipchoge beim Chicago-Marathon im Oktober 2023 den Weltrekord abgenommen hatte, war am 11. Februar in seiner Heimat bei einem Autounfall ums Leben gekommen , zusammen mit seinem Trainer Gervais Hakizimana. Kiptum wurde nur 24 Jahre alt.

Bei den Sommerspielen in Paris hätte Kiptum bei seinem Debüt den zweimaligen Sieger Kipchoge im Kampf um Gold herausfordern sollen. „Seine Karriere war auf einem sehr hohen Level angekommen“, sagte Kipchoge bei einer Pressekonferenz im Vorfeld des Rennens.

Kipchoge verpasst das Ziel - Kipruto gewinnt für Kiptum Bronze

Kipchoge, 2016 und 2021 souveräner Sieger, verpasste diesmal das Ziel: Er musste nach etwa der Hälfte des Rennens abreißen lassen und kämpfte offenbar mit Seitenstechen. Einen der zahlreichen Anstiege, an dem am Samstagmorgen wie auch am Rest der Strecke Tausende Zuschauer für eine Gänsehautatmosphäre sorgten, musste der Olympiasieger von 2021 und 2016 gar im Gehen absolvieren, wenig später stieg er bei etwa Kilometer 31 aus.