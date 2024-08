Olympia: Zoff um deutsche Basketballer spitzt sich zu!

Im Zoff um Deutschlands Basketball-Weltmeister hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) reagiert und den schwarzen Peter an das deutsche Nationale Olympische Komitee (NOK) weitergegeben. „Jedes NOK hat ein bestimmtes Kontingent an Betten im Olympischen Dorf. Wie dieses Kontingent aufgeteilt wird, ist dessen Sache“, sagte IOC-Sprecher Christian Klaue SPORT1 .

„Alles andere als eine Unterbringung im Olympischen Dorf kommt für uns nicht infrage. Das wäre auch logistisch gar nicht möglich“, hatte Christoph Büker, Pressesprecher des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) am Donnerstagabend gegenüber SPORT1 erklärt und den Druck in der vertrackten Situation zusätzlich erhöht.

Kein Platz für die beiden deutschen Basketball-Teams

Deutschlands Basketballer um Kapitän Dennis Schröder ziehen am Samstag vom Vorrundenort Lille zum Viertelfinale nach Paris, die Handballer spielen noch am Sonntag in Frankreichs Hauptstadt, reisen dann nach Lille. Betroffen von dem Tohuwabohu sind auch die Basketballerinnen, die am Montag von Lille nach Paris umsiedeln.