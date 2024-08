Schon wieder Ärger mit der Seine

Schon wieder wurde das Triathlon-Training in der Seine abgesagt. Starke Regenfälle verschlechtern die Wasserqualität.

Die Olympischen Spiele in Paris haben erneut mit Wasserqualitätsproblemen zu kämpfen. Nach den Verzögerungen der Einzelwettbewerbe im Triathlon gibt es nun wieder Schwierigkeiten.

Zwei Tage vor dem Mixed-Wettbewerb wurde das geplante Schwimmtraining abgesagt. Der starke Regen in den vergangenen Nächten hat zu einem Anstieg der Bakterienwerte geführt, die die Sicherheit des Schwimmens beeinträchtigen.

Die Absage wurde bereits am Freitagabend nach einer umfassenden Sitzung zur Überprüfung der Wasserqualität beschlossen. An diesem Treffen hatten unter anderem Vertreter von World Triathlon, die Organisatoren von Paris 2024, das Internationale Olympische Komitee und das Wetterinstitut Météo France teilgenommen. In der Sitzung wurde entschieden, die für Samstagmorgen geplante Besichtigung der Schwimmstrecke abzusagen.