Star-Moderatorin erhielt Morddrohungen nach Khelif-Post

Die britische Star-Moderatorin Laura Woods berichtet jetzt davon, dass sie Morddrohungen erhalten habe, nachdem sie sich in der Diskussion positioniert hatte.

Woods, die für ITV , Amazon Prime Video und TNT Sports arbeitet, hatte auf X einen Text des englischen Journalisten Oliver Brown im Daily Telegraph mit den Worten „Großartiger Artikel“ kommentiert. In diesem hatte der Autor behauptet, dass Khelifs Kämpfe Olympia „beschmutzt“ und andere Athletinnen gefährdet hätten.

Morddrohungen nach Khelif-Kommentar

Vier Tage später meldete sich die 37-Jährige erneut über das soziale Netzwerk und gab an, „zahlreiche Morddrohungen gegen mich und mein ungeborenes Kind erhalten“ zu haben, seit sie auf diesen Artikel geantwortet habe.

„Es kamen Fragen zu meinem eigenen Geschlecht (ich bin schwanger, also ist das wohl geklärt), Aufforderungen an meine Arbeitgeber, mich zu entlassen, Drohungen gegen mein Haus“, schrieb Woods und fügte hinzu: „Wenn es Diskrepanzen bei den Testergebnissen gibt - welche die Sicherheit eines anderen Menschen beeinträchtigen könnten, dann auch noch in einem Umfeld, das vor allem fair sein sollte - werden zu Recht Fragen gestellt.“