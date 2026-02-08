Olympia 2026: Biathlon-Topstar erlebt Debakel in Mixed-Staffel

Stefan Schnürle 08.02.2026 • 18:32 Uhr Schweden galt in der Mixed-Staffel als Mitfavorit auf Gold - doch ausgerechnet Topstar Sebastian Samuelsson erlebt einen Albtraumstart. Danach zeigt er sich tief enttäuscht.

Im Schatten der ersten deutschen Biathlon-Medaille bei den Olympischen Spielen 2026 erlebte einer der größten Favoriten ein echtes Drama am Schießstand. Der Top-Biathlet Sebastian Samuelsson griff bei eigentlich beherrschbaren Bedingungen völlig daneben.

„Das war überhaupt nicht lustig“, begann Samuelsson mit bebender Stimme: „Ich habe das Gefühl, dass ich das Team im Stich gelassen habe. Wir hatten heute eine gute Chance, aber die ist durch mein Schießen im Stehen einfach dahin. Damit bin ich nicht zufrieden.“

Der schwedische Startläufer schoss im Stehendanschlag gleich zwei Strafrunden. Am Ende wechselte er auf Rang 18 mit 1:24 Minuten Rückstand auf die zu diesem Zeitpunkt in Führung liegenden Norweger, die beim letzten Schießen ebenfalls ein Drama erlebten und die Medaille aus der Hand gaben.

„Ich war motiviert, gut abzuschneiden. Aber ich leistete mir früh einen Fehlschuss und wurde etwas zu gestresst. Ich schaffte es heute einfach nicht, damit umzugehen“, haderte Samuelsson: „Das ist natürlich sehr schwer. Ich verstehe, dass die Staffel damit einfach verloren ist.“

Olympia 2026: Samuelsson mit „totaler Albtraumserie“

Samuelsson sollte recht behalten. Zwar zeigten Martin Ponsiluoma und vor allem die Frauen um Anna Magnusson und Hanna Öberg gute Leistungen, doch zu mehr als Rang fünf reichte das dennoch nicht mehr.

Schwedens Schießtrainer Jean-Marc Chabloz fand zu Samuelssons Schießen bei TV4 klare Worte: „Man sah, dass er sehr früh zu kämpfen begann. Er begann mit einem Fehlschuss. Dann wurde es eine schwierige Serie. Er hatte ein zittriges Bein. Er versuchte, in die Knie zu gehen, um das schlimmste Zittern zu vermeiden - aber er bekommt es nicht weg. Es war eine totale Albtraumserie.“