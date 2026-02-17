Olympia 2026: "Gewagte Entscheidung" um Biathlon-Star

Maximilian Lotz 17.02.2026 • 17:38 Uhr Der französische Biathlon-Verband gibt das Aufgebot für die Olympische Frauen-Staffel bekannt. Ein Star fehlt.

Die französische Biathletin Justine Braisaz-Bouchet zählt nicht zum Aufgebot der olympischen Frauen-Staffel am Mittwoch (14.45 Uhr im LIVETICKER). Das gab der französische Verband am Dienstag bekannt.

Anstelle der Olympiasiegerin von 2022 geht Camille Bened als erste Läuferin an den Start. Lou Jeanmonnot, Océane Michelon und Einzel-Olympiasiegerin Julia Simon komplettieren das Quartett.

„Gewagte Entscheidung“ um Frankreichs Biathlon-Star Braisaz-Bouchet bei Olympia

Die französische Sportzeitung L‘Équipe schrieb in Bezug auf die Nichtberücksichtigung von Braisaz-Bouchet von einer „gewagten Entscheidung, die jedoch einer ziemlich unerbittlichen sportlichen Logik folgt“.

Die 25-jährige Bened wusste mit Platz sechs im Olympischen Einzelwettbewerb in Antholz zu überzeugen. Braisaz-Bouchet enttäuschte hingegen mit den Rängen 80 und 62 im Einzel und im Sprint.

Schon in der Mixed-Staffel zum Auftakt der Olympischen Winterspiele wurde Braisaz-Bouchet nicht nominiert. Stattdessen erhielt Simon den Vorzug, was für eine gewisse Brisanz sorgte.

Kreditkartenaffäre beschäftigt Frankreichs Biathlon-Team

Die 29-Jährige war zu Beginn der Saison nach einer Kreditkartenaffäre für einen Monat gesperrt worden. Am 24. Oktober hatte Simon vor Gericht eingeräumt, ab 2021 wiederholt die Bankkarten ihrer Teamkollegin Braisaz-Bouchet sowie eines Physiotherapeuten des französischen Teams für private Einkäufe genutzt zu haben.

Der entstandene Schaden belief sich auf bis zu 2400 Euro. Zudem gestand sie, kleinere Bargeldbeträge zwischen 20 und 50 Euro entwendet zu haben.