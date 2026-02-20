Olympia 2026: Kuriose Showeinlage beim Biathlon-Massenstart

Holger Luhmann 20.02.2026 • 19:12 Uhr Beim olympischen Massenstart der Biathleten kommt es am Ende zu einer kuriosen Szene. Ein Trio liefert sich einen Schlussspurt – inklusive Fotofinish.

Als Fabien Claude, Nicola Romanin und Campbell Wright auf die Zielgerade einbogen, stoppte das Trio plötzlich ab. Dann starteten die drei gemeinsam ihren Schlussspurt, lautstark angefeuert von den Zuschauern im Biathlon-Mekka Antholz.

Am Ende musste beim olympischen Massenstart das Zielfoto entscheiden. Dabei ging es allerdings nicht um Medaillen, sondern um die Plätze 27 bis 29 – es war eine kuriose Showeinlage. Die Fans dankten es mit entsprechendem Jubel.

Der Franzose Claude entschied den Sprint für sich, der Italiener Romanin verwies den US-Amerikaner Wright auf den letzten Rang.

Olympia: Bester Deutscher verpasst Medaille

Gar nicht erst ins Ziel gekommen war Lokalmatador Tommaso Giacomel. Der Zweitplatzierte im Gesamt-Weltcup wurde als Führender nach dem zweiten Schießen immer langsamer und musste das Rennen mit Atemproblemen schließlich vorzeitig beenden.