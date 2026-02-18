Olympia 2026: Preuß-Drama! Auch eine Konkurrentin leidet mit

Sophie Affeldt 18.02.2026 • 23:44 Uhr Bei der olympischen Frauen-Staffel in Antholz erlebt Franziska Preuß ein schmerzhaftes Déjà-vu. Erneut patzt sie am Schießstand, die deutsche Mannschaft geht leer aus. Ihre Konkurrentin Lou Jeanmonnot zeigt nach dem Rennen viel Mitgefühl und spricht über ihre kurze Begegnung mit Preuß.

Franziska Preuß hat mit einer Strafrunde in der Frauen-Staffel erneut ein Drama bei Olympia erlebt, welches Deutschland am Ende mit Rang vier wohl eine Medaille kostete. Ihre Konkurrentin Lou Jeanmonnot drückte der Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin im Anschluss ihr Mitgefühl aus.

„Es war schwer, sie so zu sehen“, sagte Jeanmonnot auf SPORT1-Nachfrage. Sie selbst hatte sich zuvor an diesem Tag mit dem favorisierten französischen Team Gold geschnappt und für ihre Mannschaft fast eine Minute Rückstand auf der zweiten Position aufgeholt. Dabei überholte sie auch Preuß, als diese ihre Strafrunde drehte.

Aus Biathlon-Duell wächst eine Freundschaft

Die 27-Jährige und Preuß trafen sich danach auch in der Umkleidekabine, wo es zu einem kurzen Austausch kam. „Ich will nichts darüber sagen, wie es ihr wirklich ging, das kann nur sie selbst sagen - aber es ist leichter, wenn man Menschen, die man mag und liebt, glücklich sieht und das war sie in diesem Moment nicht“, verriet Jeanmonnot.

In der vergangenen Saison kämpften die beiden Athletinnen bis zur letzten Rennrunde im abschließenden Massenstart in Oslo um die große Kristallkugel. Nach einem Sturz der Französin beim Versuch, Preuß kurz vor dem Ziel zu überholen, behielt die Deutsche schließlich das bessere Ende für sich und sicherte sich den Renn- und den Gesamtsieg.

Doch von Verbitterung oder Vorwürfen keine Spur. Stattdessen schweißte das Ereignis die beiden Konkurrentinnen zusammen, inzwischen ist sogar eine Freundschaft daraus entstanden. So besuchte Jeanmonnot die Deutsche im vergangenen Sommer für mehrere Tage in ihrer Heimat Ruhpolding und übernachtete sogar in ihrem Haus.

Olympia 2026: Jeanmonnot hofft auf Besserung bei Preuß

Wie gut sich die beiden verstehen, wurde auch an diesem Staffel-Tag bei Olympia deutlich. Obwohl Jeanmonnot in Antholz einen vermeintlich perfekten Tag erlebt hatte, gab sie zu, dass es „ein besserer Tag gewesen wäre, wenn ich meine Freundin lachend und glücklich gesehen hätte. Ich hoffe, sie wird es bald wieder sein“.

Preuß hatte bei den olympischen Wettkämpfen durchgehend mit Problemen im Stehendanschlag zu kämpfen. Bereits in der Mixed-Staffel hatte sie eine Strafrunde geschossen, aber Bronze noch retten können.