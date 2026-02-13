Lindsey Vonn: Jetzt spricht ihr Chefarzt

SID 13.02.2026 • 17:19 Uhr Dr. Stefano Zanarella leitet die Behandlung von Lindsey Vonn. Die Speed-Queen war bei Olympia schwer gestürzt und musste mehrmals operiert werden.

Die schwer gestürzte Speed-Queen Lindsey Vonn hinterlässt im Krankenhaus von Treviso offenbar einen hervorragenden Eindruck.

„Lindsey Vonn ist eine vorbildliche Patientin“, sagte Dr. Stefano Zanarella, der Chefarzt der Orthopädie, der das Behandlungsteam leitet, dem Corriere della Sera. Er sei „sehr zufrieden“ mit ihrem Genesungsprozess.

Olympia: Vonn schwer gestürzt

Vonns US-Team und dessen Ärzte „unterstützen uns wirklich tatkräftig“, ergänzte er: „Sie sind tolle Menschen und großartige Fachleute.“ Das Ergebnis des Zusammenwirkens sei eine gelungene Behandlung.

Dass Vonn eine besonders prominente Patientin ist, mache in ihrer Betreuung keinen Unterschied. „Alle unsere Patienten werden mit größter Sorgfalt behandelt“, das Personal lasse sich „nicht davon beeinflussen, dass sie ein Champion ist“, betonte der Arzt.

Die Klinik Ca‘ Foncello, in der Vonn (41) seit ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt liegt, sei als Olympiakrankenhaus darauf vorbereitet gewesen, „dass bestimmte Situationen eintreten könnten“, ergänzte der Mediziner: „Das Personal ist geschult und jederzeit einsatzbereit.“