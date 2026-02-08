Olympia 2026: Goldmedaille geht zu Bruch

Holger Luhmann 08.02.2026 • 18:04 Uhr Erst der Sturz von Lindsey Vonn, dann das nächste Medaillen-Malheur bei Olympia: Das Gold von Abfahrtsiegerin Breezy Johnson steht unter keinem guten Stern.

Bei den Olympischen Winterspielen ist bereits die zweite Medaille zu Bruch gegangen! Diesmal erwischte es Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson aus den USA. Ein Stück der Halterung, die die Medaille mit dem Band verbindet, löste sich.

Zur Erklärung holte Johnson ihre Medaille während der Pressekonferenz hervor und zeigte die drei Einzelstücke den Journalisten.

Es ist nicht das erste Missgeschick dieser Art. Bei der schwedischen Langläuferin Ebba Andersson hatte sich die Silbermedaille ebenfalls vom Band gelöst.

Herz schmerzt beim Gedanken an Lindsey Vonn

Johnsons Gold in der Abfahrt war schon ohne das Medaillen-Malheur überschattet. Teamkollegin Lindsey Vonn war bei der Abfahrt nach wenigen Sekunden schwer gestürzt und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.