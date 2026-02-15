Olympia 2026: Olympia-Märchen begeistert Aicher: "So stark und so inspirierend"

Mette Bech , Sophie Affeldt 15.02.2026 • 19:20 Uhr Emma Aicher und Lena Dürr freuen sich trotz eigener Enttäuschung über den doppelten Gold-Coup von Federica Brignone bei Olympia.

Die deutschen Ski-Alpin-Fahrerinnen Lena Dürr und Emma Aicher haben sich nach dem Riesenslalom-Coup vor Federica Brignone verneigt und der zweifachen Olympiasiegerin großen Respekt gezollt.

Wie bereits im Super-G fuhr die Weltmeisterin aus Italien zum Titel. Dabei hatte die Italienerin nach langer Verletzungspause erst Mitte Januar ihr Comeback im Weltcup gegeben.

Aicher schwärmt nach Olympia-Märchen: „So stark und so inspirierend“

„Einfach nur Hut ab, das ist so stark und so inspirierend“, schwärmte Emma Aicher, die auf Rang 19 landete. „Vor weniger als einem Jahr konnte sie noch gar nichts machen mit ihrem Bein. Es ist einfach richtig stark, ich gönne es ihr vom Herzen“, fügte die Deutsche an.

Brignone hatte sich im April 2025 eine doppelte Fraktur des Schien- und Wadenbeins im linken Unterschenkel zugezogen. Hinzu kamen Schäden am Außenband des linken Knies und ein angerissenes Kreuzband.

Dürr verneigt sich vor Brignone: „Sensationell, Hut ab“

Nachdem sich Lena Dürr ihre eigenen Medaillenträume nicht erfüllen konnte, verneigte sich aber auch die 34-Jährige vor Brignone.

„Sensationell, Hut ab“, sagte sie auf SPORT1-Nachfrage über die Leistung der Italienerin: „Das ist ganz großer Sport. Zurückzukommen und dann so Ski zufahren, da kann man nur den Hut ziehen.“