Olympia 2026: Weiteres Update zu Vonn

SPORT1 09.02.2026 • 13:40 Uhr Lindsey Vonn war bei der Abfahrt der Olympischen Winterspiele schwer gestürzt und musste abtransportiert werden. Nun gibt es ein weiteres Update zu ihrem Gesundheitszustand.

Lindsey Vonn ist offenbar erneut operiert worden. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, musste sich die 41-Jährige am Montag einem zweiten chirurgischen Eingriff unterziehen. Ziel der Maßnahmen sei es demnach, ihren Zustand zu stabilisieren und möglichen Komplikationen infolge von Schwellungen sowie Durchblutungsproblemen vorzubeugen.

Vonns persönlicher Arzt war der Meldung zufolge zwar anwesend, übernahm dabei aber lediglich eine assistierende Rolle. Der erneute Eingriff wurde von italienischen Chirurgen vorgenommen. Am Sonntag war angekündigt worden, dass am Montagmittag ein weiteres offizielles Statement veröffentlicht werden sollte – eine entsprechende Mitteilung lag zunächst allerdings noch nicht vor.

Am Sonntagabend teilte das behandelnde Krankenhaus Ca’ Foncello in Treviso zunächst nur mit, dass sich Vonn eine Fraktur im linken Bein zugezogen habe und erfolgreich operiert worden sei. Zuvor hatte das US-Team auf der Plattform X informiert: „Lindsey Vonn hat sich verletzt, befindet sich aber in stabilem Zustand und ist in guten Händen bei einem Team aus amerikanischen und italienischen Ärzten.“

Olympia: Sportliche Tragödie um Vonn

Bereits eine Woche vor dem ersehnten Olympia-Auftritt hatte Vonn bei der Generalprobe in Crans-Montana einen schweren Rückschlag erlitten. Nach eigenen Angaben riss sie sich das Kreuzband im linken Knie.

Doch Aufgeben kam für sie nicht infrage. Zu groß war der Traum von Gold in Cortina d’Ampezzo – jenem Ort, an dem sie im Weltcup bereits zwölfmal triumphiert hatte. Im Training präsentierte sich die Amerikanerin trotz der Verletzung stabil und hinterließ einen überraschend guten Eindruck.

Was folgte, wurde jedoch kein Märchen, sondern eine sportliche Tragödie. Vonn ging volles Risiko, wählte eine extrem enge Linie – und stürzte bereits nach 13 Sekunden. Sie blieb an einem Tor hängen, verlor die Kontrolle und schlug hart auf der vereisten Piste auf. Das Rennen musste anschließend für längere Zeit unterbrochen werden.