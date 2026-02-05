Olympia 2026: Die hollywoodreife Familiensaga im Hause Prevc

Holger Luhmann 05.02.2026 • 12:38 Uhr Domen Prevc könnte sich in Italien zum absoluten Olympia-Überflieger aufschwingen. Auch gemeinsames Gold mit seiner Schwester Nika ist greifbar. Es wäre das nächste Erfolgskapitel einer wahren Skispringer-Dynastie.

Von slowenischen Medien ist die Geschichte überliefert, dass Peter Prevc einst nach seinem ersten Weltcup-Sieg nach Hause kam und von seinem Vater direkt zum Holzhacken geschickt wurde. Die Botschaft war klar: Das Zuhause ist kein Wohlfühl-Hotel, auch nicht für Skisprung-Stars.

Es mag eines der Erfolgsgeheimnisse der so außerordentlichen Dynastie Prevc sein: eine fast schon zum Drill tendierende Disziplin, gepaart mit Mut und Draufgängertum – und natürlich einem schier unglaublichen Fluggefühl.

Bei den am Freitag beginnenden Olympischen Winterspielen in Norditalien schickt sich nun Peter Prevcs jüngerer Bruder Domen an, sich zum Superstar aufzuschwingen. Vier Goldmedaillen scheinen keinesfalls unmöglich für den 23 Jahre alten Dominator – davon eine mit dem Mixed-Team gemeinsam mit seiner drei Jahre jüngeren Schwester Nika, die auch im Einzel zu den Top-Favoritinnen zählt.

Prevc: „Es ist eine sehr spezielle Situation“

„Dass wir gemeinsam starten, ist eine sehr spezielle Situation. Aber wir versuchen das alles von uns fernzuhalten und uns professionell auf unsere Sprünge zu konzentrieren“, sagten beide unisono beim letzten Weltcup vor Olympia in Willingen auf SPORT1-Nachfrage.

Tipps wollte Domen seiner Schwester nicht geben. „Sie ist 20 und kann nach sich selbst schauen“, sagte Domen und fügte noch hinzu: „Sie ist sehr mutig.“

Das gilt zweifelsohne auch für Domen selbst. Zu Beginn seiner Karriere galt er sogar als übermütig, als eine Art Hasardeur, der manchmal zu viel wollte und an seinem eigenen Ehrgeiz scheiterte. Doch seitdem er gelernt hat, all das zu kanalisieren, bestimmt er die Wettkämpfe beinahe nach Belieben.

Das ist Prevcs mögliches Erfolgsgeheimnis

Ein möglicherweise weiteres Erfolgsgeheimnis von Domen Prevc ist, dass er die Schuhe nicht so eng wie die meisten seiner Konkurrenten bindet. Das verschafft ihm ein wenig mehr Spielraum im Bereich der Ferse. Je nachdem, von wo der Wind weht und wie der Sprung verläuft, kann er die Position seiner Ski in der Luft variabel anpassen. Kopieren lässt sich das nicht so einfach. Wer den Schuh nur locker bindet, verliert schnell Kraft beim Absprung.

Die nächste Prevc-Generation steht schon bereit

Ohnehin scheinen Domen und Nika Prevc auch über gute Skisprung-Gene zu verfügen. Vater Bozidar ist Besitzer eines Möbelgeschäfts. Er war einst Hobby-Springer und fungiert auch als Sprungrichter. Sein Sohn Cene Prevc wurde 2022 Olympia-Zweiter mit dem Team, dessen Bruder Peter wurde Weltmeister, Olympiasieger und gewann die Vierschanzentournee.