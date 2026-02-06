Olympia 2026: Reaktion auf skurrilen Penis-Bericht

SPORT1 06.02.2026 • 13:06 Uhr Zu Beginn des Jahres sorgt ein Bericht für Aufsehen, wonach sich die Skispringer auf skurrile Weise einen Vorteil verschaffen. Nun reagieren die WADA und die FIS.

Verantwortliche der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und des Internationalen Skiverbands (FIS) haben auf einen brisanten Bericht reagiert, wonach bei den Materialkontrollen der FIS auch die Penisse der Skispringer eine Rolle spielen könnten.

Die Bild hatte Anfang Januar berichtet, dass sich einige Skispringer vor der Vermessung ihres sogenannten Schrittmaßes das Glied hätten aufspritzen lassen.

Das Schrittmaß wird am untersten Punkt im Genitalbereich angesetzt und dient als Grundlage für die Anzuggröße. Bedeutet: Gelingt es, diesen Punkt nach unten zu verlagern, entsteht mehr Anzugfläche – was aerodynamische Vorteile bringen kann.

Olympia 2026: WADA-Reaktion auf kuriosen Bericht

Auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina wurde WADA-Generaldirektor Olivier Niggli mit den Vorwürfen konfrontiert. „Ich kenne mich mit den Details des Skispringens nicht aus und weiß nicht, wie dies die Leistung verbessern könnte“, zitierte die BBC den Verantwortlichen.

Und weiter: „Wenn etwas ans Licht kommen sollte, würden wir es uns ansehen und prüfen, ob es mit Doping zu tun hat. Wir befassen uns nicht mit anderen Formen zur Leistungssteigerung.“

Der polnische WADA-Präsident Witold Banka reagierte amüsiert auf die Frage und scherzte: „Skispringen ist in Polen sehr beliebt, daher verspreche ich Ihnen, dass ich mir das ansehen werde.“

FIS-Direktor weist Vorwürfe zurück

Bei dem angeblich verwendeten Mittel handelt es sich dem Bericht zufolge um Hyaluronsäure, die nicht verboten ist. FIS-Kommunikationsdirektor Bruno Sassi wies die Behauptungen gegenüber der BBC jedoch entschieden zurück: „Es gab nie Anzeichen, geschweige denn Beweise dafür, dass ein Wettkämpfer jemals Hyaluronsäure injiziert hat.“