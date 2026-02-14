Olympia 2026: Verwirrung um Wellinger! Raimund jubelt schon - Bundestrainer bremst

Holger Luhmann , Dominik Hager 14.02.2026 • 23:45 Uhr Nach seinem 15. Platz beim Skispringen von der Großschanze ist Andreas Wellinger der erste Anwärter für den Platz neben Philipp Raimund im Super Team. Bundestrainer Stefan Horngacher will sich aber noch nicht in die Karten schauen lassen.

Andreas Wellinger schaute in der laufenden Saison schon häufiger in die Röhre. Der Olympiasieger aus dem Jahr 2018 musste kürzlich bei der Skiflug-WM zuschauen und wurde auch im Mixed-Team-Wettbewerb bei Olympia nicht eingesetzt.

Nach seinem 15. Platz beim Einzelspringen von der Großschanze deutet nun aber alles darauf hin, dass Wellinger im Super Team den freien Platz neben Philipp Raimund erhält. Pius Paschke und Felix Hoffmann landeten schließlich mit den Rängen 24 und 25 deutlich hinter dem 30-Jährigen.

Raimund rechnet mit Wellinger-Einsatz: „Finde es ziemlich cool“

Kollege Philipp Raimund hätte große Lust, das Abenteuer Super Team mit Wellinger anzugehen. Darauf angesprochen, dass dieser wohl sein Partner sein werde, freute sich Raimund.

„Ich finde es ziemlich cool, dass der Welle mit dabei ist. Ich habe ehrlich gesagt die Ergebnisse noch nicht angeschaut. Aber wenn er der zweitbeste Deutsche war, dann hat er sich klar seinen Platz verdient“, machte er in einer Medienrunde mit SPORT1 deutlich.

Wellinger habe schon „auf der Kleinschanze Schritte vorwärts gemacht“ und auf der Großschanze „daran anschließen“ können. „Von dem her werde ich mit dem Welle voll angreifen“, kündigte Raimund an.

Horngacher lässt Entscheidung offen: „Werden das diskutieren“

Fix ist die Entscheidung für Wellinger aber noch nicht - das machte Bundestrainer Stefan Horngacher im Interview mit der ARD deutlich.

„Ich habe natürlich schon eine Idee, die werde ich mit dem Team noch besprechen, alle Trainer zusammen“, sagte der 56-Jährige: „Wir haben ein bisschen Zeit. Wir müssen erst morgen die Startreihenfolge aufstellen. Es gibt noch ein bisschen Zeit und die werden wir uns auch nehmen.“

Der deutsche Coach bestätigte aber, dass Wellinger sich angeboten habe. „Ja, absolut! Der Andi ist heute gut gesprungen, hat eine gute und aufsteigende Form. Wir werden das im Trainerteam gemeinsam diskutieren“, führte er aus.

Hoffmann fremdelt mit Olympia-Großschanze

Für Hoffmann spricht, dass er im Gesamtweltcup als Achtplatzierter deutlich vor Wellinger liegt. Der einstige deutsche Vorflieger belegt hier nur Platz 28 und kam erst in den letzten Wochen besser in Fahrt.

Hoffmann kam jedoch mit der Olympia-Großschanze schon im Training nicht klar und platzierte sich fast immer hinter Wellinger.