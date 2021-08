Paralympics 2021: Markus Rehm über Gold-Ziel, Rekorde und Olympia-Ausschluss

Rehm: Ich glaube, die Gesellschaft in Japan ist anders. Die deutsche Mentalität ist anders. Sie hat hier und da Vorteile, manchmal vielleicht aber auch nicht. Ich sehe es aber ja bei mir selbst. Ich bin auch Deutscher und kann mich nicht ausschließen bei der Tatsache, dass man vieles sehr kritisch sieht. In anderen Nationen wird der Paralympische Sport anders gelebt, hier in Japan wird er gefeiert. Ich war schon einige Male da und es ist unfassbar, wie die Menschen im Stadion ausflippen. So etwas habe ich in Deutschland nie erlebt. 2018 bin ich in Japan Weltrekord gesprungen – 8,47 Meter – und alle sind ausgerastet, komplett durchgedreht. Jeder wollte mir die Hand schütteln. Sie haben Geschenke für Deutschland von der Tribüne geworfen, ich musste sogar den Absprungbalken signieren. Obwohl sie an sich ähnlich reserviert sind wie die Deutschen, sind die Japaner in Sachen Begeisterungsfähigkeit weiter vorne.