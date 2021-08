Paralympics: Deutschland im Sitz-Volleyball gegen 2,46 Meter-Mann Morteza Mehrzad aus dem Iran

Es sind nahezu unglaubliche 2,46 Metern, mit denen es das Team von Bundestrainer Michael Merten bei den Paralympics zu tun bekommt. Wenn es in der Nacht auf Samstag (3 Uhr MESZ) in der Vorrunde in Gruppe B gegen Titelverteidiger Iran geht, ist es vor allem das bemerkenswerte Duell mit einer Ausnahme-Erscheinung: Morteza Mehrzad.