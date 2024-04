Para-Schwimmen: Böttcher mit drittem EM-Gold

Gina Böttcher hat bei der Schwimm-EM auf Madeira in ihrem dritten Finale ihre dritte Goldmedaille gewonnen. Die 23-Jährige vom SC Potsdam setzte am Donnerstag ihren starken EM-Lauf fort und triumphierte in der Startklasse S4 über 50 m Freistil in 43,29 Sekunden.

Auch Josia Topf bejubelte seine dritte Medaille: An seinem 21. Geburtstag wurde Topf über 50 m Freistil in der Startklasse S3 Zweiter. Verena Schott gewann am ersten Tag der Titelkämpfe in Portugal Gold, zwei Tage später legte die querschnittsgelähmte Greifswalderin mit Silber nach. Am Mittwoch und Donnerstag folgten zwei Bronze-Medaillen in der S6- über 400 m Freistil und in der SB5-Startklasse über 100 m Brust.