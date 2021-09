Paralympics: Tim Focken - erster deutscher Afghanistan-Veteran kämpft um Edelmetall

Ausgerechnet vor der vorläufigen Krönung seiner magischen sportlichen Reise holt den ehemaligen Bundeswehrsoldaten die Vergangenheit ein. „Das hat in mir eine emotionale Achterbahn ausgelöst“, sagte der einstige Fallschirmjäger über die dramatischen Ereignisse in Afghanistan. Er leide „mit den Menschen dort. Leider sind meine Gebete nicht in Erfüllung gegangen. Das tut mir im Herzen weh.“