Paralympics: Deutscher Gold-Regen in Paris

Schwimm-Doppelpack mit Märchenfaktor in nur 23 Minuten, Präzisionsarbeit im Schießen - und insgesamt sieben Podestplätze: Team D hat mit drei Goldmedaillen den erfolgreichsten Tag bei den Paralympischen Spielen in Paris hingelegt. Insbesondere die Schwimmer Elena Semechin und Taliso Engel sorgten für emotionale Glanzmomente. Semechin siegte keine drei Jahre nach ihrer dramatischen Diagnose Hirntumor mit Weltrekord, der sehbehinderte Engel brachte trotz taubem rechten Ohr die Arena la Defense zum Beben.

Deutschland mit neun Goldmedaillen

„Ich bin einfach nur happy, meine Goldmedaille verteidigt zu haben“, sagte Engel: „Ich hatte seit Tokio nicht so eine gute Zeit mit vielen Krankheiten. Jetzt trotzdem so eine Steigerung in drei Jahren ist schon krass.“ Zuvor hatte Schützin Natascha Hiltrop als erste deutsche Athletin der Sommerspiele ihren zweiten Titel geholt.