Paralympics: Leben im Auto für den Medaillentraum

Thomas Wandschneider ist auf dem Höhepunkt seiner sportlichen Karriere! Der 60 Jahre alte querschnittgelähmte Badminton-Spieler hat bei den Paralympischen Spielen in Paris sensationell die Bronzemedaille gewonnen , nachdem er sich in den vergangenen Jahren fast ausschließlich seinem Traum von Edelmetall widmete - auf Kosten seines Privatlebens und mit einem außergewöhnlichen Lebensstil.

Seit Jahren lebt Wandschneider die meiste Zeit in einem umgebauten Kastenwagen. Unter der Woche schläft und lebt er in seinem mobilen Zuhause in Hannover, wo er intensiv für seine sportlichen Ziele trainiert. Nur am Wochenende fährt er zu seiner Familie ins eine Autostunde entfernte Lindhorst im Landkreis Schaumburg. „80 Prozent meines Lebens lebe ich im Auto“, sagte der Vater von vier Kindern der Süddeutschen Zeitung. Diese Opfer hat er bewusst in Kauf genommen, getrieben von dem festen Willen, bei den Paralympics eine Medaille zu gewinnen.