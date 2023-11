UYN - Das Zusammenspiel zwischen Leistung und Komfort

Seine Firma ist mit Funktionssocken, Funktionsunterwäsche, Schuhen und vielem mehr bekannt geworden. Stets mit dem Ziel perfekte Arbeit abzuliefern. Dazu gehört die Verwendung hochwertiger Materialien und raffinierter Funktionen. Alle Produkte werden mit höchster Qualität in Asola, Italien entwickelt und produziert. Der Slogan „Unleash your Nature“ ist die Philosophie von UYN. Der Fokus soll auf den Menschen als Individuum gelegt werden. Die Firma ist der Überzeugung, dass jeder Mensch einzigartig ist und eine innere Energie besitzt, die ihn stärkt. UYN steht für anspruchsvolle, funktionale Produkte. „Made in italy“ ist dabei extrem wichtig. Alle Produkte werden in Asola entwickelt und produziert. Das ist nicht nur effizient, es spart auch Ressourcen. Der positive Effekt – ein geringerer Energieaufwand, effizientere Produktion und weniger Umweltbelastung.