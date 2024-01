SPORT1 Partner Brands

DAS

Die DSA (Deutsche Streaming Allianz) ist ein Spezialist für Streaming Produkte. Neben der Technik, die als Web-, Mobile- und TV-App beim Endkunden sichtbar wird, unterstützt die DSA ihre Partner vor allem bei der Monetarisierung. Dazu gehört Auswahl des richtigen Geschäftsmodells (AVOD, SVOD, BVOD) und die Unterstützung bei der Kundengewinnung. Profitieren auch Sie von unserer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Sport, TV und Fiktion.

Car4Sports

Bei Car4Sports verstehen wir, was Gewinner brauchen. Unser spezielles Auto-Abo-Programm ist genau auf Dich zugeschnitten – egal, ob Du in einem Sportverein bist, zu einem Verband gehörst, im Sportbereich tätig oder als Soldat oder Beamter im Einsatz bist. Mobilität ist mehr als nur von A nach B zu kommen. Sie ist ein Teil Deines Weges zum Erfolg. Unter unserem Motto ‚Helping Winners Win‘ bieten wir Dir aktuelle Fahrzeuge und Mobilitätstrends, die Dich unterstützen. So kannst Du Dich voll und ganz auf Deine Ziele konzentrieren. Entdecke jetzt, wie unser Mobilitäts-Abo Deinen Alltag erleichtert und Dich auf der Überholspur hält.