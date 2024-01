Phil Hellmuth vergleicht sich mit Michael Jordan und Tiger Woods

Der „Poker Brat“ verließ das PokerGO Studio ohne Preisgeld beim abschließenden $1 Million Freeroll der Saison, das am Mittwoch zu Ende gespielt werden soll. Bode begann das Interview mit der klassischen Frage: „Waren Sie mit Ihrem Spiel heute zufrieden?“ Nachdem der Poker Hall of Famer begann, offen über seinen Wunsch zu sprechen, weiterhin großartig zu sein, lenkte sie das Gespräch in eine andere Richtung. Hellmuth scheut sich nie, jedem, der es hören will, zu sagen, dass er der beste Pokerspieler der Welt ist. Das ist eine subjektive Aussage, aber sein Lebenslauf spricht für sich. Mit 17 World Series of Poker (WSOP) Armbändern ist er der einzige Spieler mit mehr als 10 und er gewinnt weiterhin auf hohem Niveau, auch in seinen späten 50ern.