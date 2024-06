Indischer Geschäftsmann schnappt sich über $5 Millionen

Meistens lächelt er am Pokertisch. Und wenn er nicht lächelt, dann wirkt es so, als wäre er völlig entspannt und seine Taten wohl überlegt. Rein äußerlich erscheint Santosh Suvarna wie die Reinkarnation eines indischen Gurus. Das Geheimnisvolle um ihn wird zusätzlich dadurch angefacht, dass die Hintergründe seines beruflichen Schaffens weitgehend unbekannt sind.

Angeblich ist er im Minengeschäft, auch eine Einzelhandelskette soll er besitzen. In jedem Fall entdeckte Suvarna 2022 seine Liebe zum Pokerspiel. Gemeinsam mit einem Partner gründete er das Cadillac Casino in einem Double Tree Hilton im indischen Goa.

Einstieg in die High Roller Szene

Plötzlich saß Suvarna auch an den High Roller Tischen in Europa. So sah man ihn im King´s Casino im tschechischen Rozvadow. Dort konnte er im November 2023 auch seinen größten Erfolg feiern. Bei der WSOP Europe gewann Suvarna das €50.000 Diamond High Roller Turnier und somit das begehrte WSOP-Bracelet und €650.000 Preisgeld.