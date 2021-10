Anna Kiesenhofer: Österreichs bemerkenswerteste Sport-Sensation

Die 30-Jährige aus der oberösterreichischen Kleinstadt Kirchdorf an der Krems ist kein Radprofi. Vielmehr arbeitet die Mathematikerin an der Universität Lausanne. Ihre Spezialität sind partielle Differenzialgleichungen. Ihre Gold-Mission trieb sie nebenbei in Eigenregie voran. Die besondere Story, des „Mathe-Genies, das eine der größten Schocker der Olympia-Geschichte hinlegte“ (CNN) ging um die Welt.