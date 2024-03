Roglic nach enttäuschendem Start: "Muss mir Zeit geben"

„Ich muss mir selbst Zeit geben“

Es gehe weiterhin darum, sich "an das Team und den Staff zu gewöhnen. Es war mein erstes Rennen und es ist immer noch eine gute Grundlage, um Gas zu geben", sagte Roglic, der zuvor für das ehemalige Team Jumbo-Visma (heute Visma-Lease a bike) gefahren war. Paris-Nizza, eines der ersten Highlights des noch jungen Radsport-Jahres, war für ihn der Start in die Saison, an dessen Ende am liebsten ein Sieg bei der Tour de France für sein deutsches Team stehen soll.