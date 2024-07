Tod mit 99: Tour de France trauert um eine schillernde Legende des Radsports

Die 8. Etappe der Rundfahrt begann am Samstag mit einer Gedenkminute für den früheren Berg-Spezialisten, Teamdirektor und schillernden Strippenzieher, der am Freitagmorgen im Alter von 99 Jahren verstorben war.

Verbunden mit Anquetil, Altig, Merckx

Er gewann in den vierziger und fünfziger Jahren insgesamt sieben Tour-Etappen und dreimal das gepunktete Trikot für den besten Bergfahrer und Edelhelfer. 1951 landete Géminiani auch auf Platz 2 der Gesamtwertung, hinter Sieger Hugo Koblet, vor den italienischen Ikonen Gino Bartali (4) und Fausto Coppi (10). Er ist bis heute der einzige Fahrer, der im selben Jahr bei allen drei großen Rundfahrten (Tour, Giro d‘Italia, Vuelta) in den Top 10 beendete.

Géminiani gab nach seiner aktiven Karriere offen zu, Doping-Stimulanzien eingenommen zu haben - und vertrat die Ansicht, dass dies legitim sei, solange es unter ärztlicher Aufsicht und in geordnetem Maß geschehe (“Wenn niemand es tun würde, könnte keiner die Tour de France beenden“). In einer 2017 veröffentlichten Biografie über Ex-Schützling Anquetil kritisierte er auch die Aberkennung der sieben Tour-Siege von Lance Armstrong, die er für „skandalös“ hielt.

Géminiani überlebte die Coppi-Tragödie

Géminiani starb am Freitagmorgen in seiner Heimatstadt Clermont-Ferrand in der Auvergne.