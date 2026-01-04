Überraschender Auftritt von Rad-Superstar - der Anlass ist traurig

Tadej Pogacar hat am Samstag an der Gedenkfahrt „Ride for Privi“ für den verstorbenen Nachwuchsfahrer Samuele Privitera teilgenommen. Der Slowene fuhr dabei bewusst nicht auf Tempo, sondern schloss sich während einer Trainingseinheit einem kleinen Peloton an, das des 19-Jährigen gedachte.
Überraschender Auftritt von Rad-Star
Pogacar absolvierte die Runde nicht mit dem Ziel, sportliche Bestmarken zu setzen. Vielmehr bewegte sich der viermalige Tour-de-France-Sieger ruhig und kontrolliert durch die Strecke und stellte das gemeinsame Erinnern in den Mittelpunkt.
Gedenkfahrt in Italien
Privitera war am 26. Juli des vergangenen Jahres nach einem schweren Sturz ums Leben gekommen. Der junge Italiener verunglückte auf der ersten Etappe des U23-Rennens Giro della Valle d’Aosta und erlag später seinen Verletzungen.
Knapp sechs Monate nach dem tragischen Unfall fand in Italien die Gedenkveranstaltung „Ride for Privi“ statt. Überraschend war dabei die Teilnahme von Pogacar, der gemeinsam mit Asbjorn Hellemose bei der Veranstaltung gesehen wurde.
Verbindung über Teamstrukturen
Hellemose steht beim WorldTour-Team Jayco AlUla unter Vertrag. Privitera fuhr bis zu seinem Tod für das dazugehörige Nachwuchsteam Hagens Berman Jayco.
Die Teilnahme des slowenischen Superstars verlieh der Gedenkfahrt zusätzliche Aufmerksamkeit und rückte das Schicksal des jungen Talents erneut ins Bewusstsein der Radsport-Öffentlichkeit.