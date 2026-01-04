Überraschender Auftritt von Rad-Superstar - der Anlass ist traurig

Jannis Blank 04.01.2026 • 12:46 Uhr Tadej Pogacar zeigt sich bei einer besonderen Gedenkfahrt in Italien. Der Weltstar stellt nicht den Sport, sondern das Erinnern in den Vordergrund. Eine stille Runde für einen viel zu früh verstorbenen Nachwuchsfahrer.

Tadej Pogacar hat am Samstag an der Gedenkfahrt „Ride for Privi“ für den verstorbenen Nachwuchsfahrer Samuele Privitera teilgenommen. Der Slowene fuhr dabei bewusst nicht auf Tempo, sondern schloss sich während einer Trainingseinheit einem kleinen Peloton an, das des 19-Jährigen gedachte.

Pogacar absolvierte die Runde nicht mit dem Ziel, sportliche Bestmarken zu setzen. Vielmehr bewegte sich der viermalige Tour-de-France-Sieger ruhig und kontrolliert durch die Strecke und stellte das gemeinsame Erinnern in den Mittelpunkt.

Gedenkfahrt in Italien

Privitera war am 26. Juli des vergangenen Jahres nach einem schweren Sturz ums Leben gekommen. Der junge Italiener verunglückte auf der ersten Etappe des U23-Rennens Giro della Valle d’Aosta und erlag später seinen Verletzungen.

Knapp sechs Monate nach dem tragischen Unfall fand in Italien die Gedenkveranstaltung „Ride for Privi“ statt. Überraschend war dabei die Teilnahme von Pogacar, der gemeinsam mit Asbjorn Hellemose bei der Veranstaltung gesehen wurde.

Verbindung über Teamstrukturen

Hellemose steht beim WorldTour-Team Jayco AlUla unter Vertrag. Privitera fuhr bis zu seinem Tod für das dazugehörige Nachwuchsteam Hagens Berman Jayco.