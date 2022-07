Tour de France 2022: 7. Etappe heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Sein Mut wurde aber nicht belohnt. Am Ende setzte Tadej Pogacar das erste Ausrufezeichen. Der 23 Jahre alte Slowene setzte sich am Donnerstag in einem fulminanten Schlusssprint gegen seine Hauptkonkurrenten durch und untermauerte seine Ambitionen auf den „Threepeat“. Dazu übernahm er das Maillot Jaune vom Belgier van Aert.