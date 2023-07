Drama bei Tour de France 2023: Pogacar stürzt und bricht komplett ein - Vingegaard vor zweitem Tour-Sieg!

Von wegen Attacke - vielmehr war es ein Drama! Tadej Pogacar ist von Jonas Vingegaard am letzten großen Anstieg der Tour de France deklassiert und problemlos abgeschüttelt worden.

Der Däne fuhr weitere 5:45 Minuten auf seinen Kontrahenten heraus und hat nun einen satten Vorsprung von 7:35 Minuten auf Pogacar in der Gesamtwertung . Sein zweiter Triumph bei der Tour de France ist Vingegaard damit kaum noch zu nehmen.

Tour: Sturz-Schreck und Mega-Einbruch bei Pogacar

„Ich hätte nicht gedacht, dass es so läuft. Mehr als sieben Minuten zu haben, ist sehr gut“, sagte Titelverteidiger Vingegaard: „Aber es kommen noch einige schwere Etappen.“

„Du hast heute die Tour de France gewonnen“

Nur noch am Samstag in den Vogesen könnte der Pogacar Zeit gutmachen, ansonsten besteht das Restprogramm ausschließlich aus flachen Etappen.

Pogacar hatte am Dienstag einen herben Rückschlag erlitten, als Vingegaard dem zweimaligen Tour-Champion im Zeitfahren schon eineinhalb Minuten aufbrummte.

Sturz-Schreck und Vingegaard-Triumph

Doch schon 15 Kilometer vor dem Ziel und bevor Vingegaard noch einmal das Tempo anzog, musste Pogacar abreißen lassen. In diesem Moment war klar: Der Sieg bei der diesjährigen Tour geht an Jonas Vingegaard.

„Ich bin tot. Ich bin völlig am Ende“, sagte ein völlig geknickter und resignierender Pogacar in der Schlussphase am Teamfunk. Sein Traum vom dritten Triumph bei der Tour de France scheint ausgeträumt.