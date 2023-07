Tour de France: Sturz-Schreck für Pogacar, 17. Etappe LIVE im TV, Stream, Ticker

Seit zwei Wochen messen sich Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar Rad an Rad , am Dienstag gelang dem Dänen ein vielleicht entscheidender Etappenerfolg.

Vier Anstiege und ein finaler Monster-Berg

Vielleicht fällt sogar die endgültige Vorentscheidung, denn vor der Triumphfahrt nach Paris wartet anschließend nur noch eine weitere Bergetappe auf die Fahrer - am Samstag in den Vogesen.

Die Profile der Etappen der Tour de France 2023 zum Durchklicken:

In Saint-Gervais am Fuße des mächtigen Mont Blanc endete am Sonntag das 15. Teilstück, als sich Wout Poels seinen ersten Tour-Etappensieg krallte und Vingegaard und Pogacar einträchtig ins Ziel rollten. Nach dem Ruhetag am Montag rundet der Etappenstart nun drei Tour-Festtage im malerischen Alpenort ab.