Tour de France 2023: Wende im Gigantenduell?

Sloweniens Radsport-Superstar ist am Ende der 13. Etappe der 110. Tour de France den berüchtigten Grand Colombier hinaufgeflogen und hat am Koloss des Jura erneut einen spektakulären Punktsieg gegen den dänischen Titelverteidiger gefeiert.

Pogacar und Vingegaard liefern sich packendes Tour-Duell

Zimmermann wieder stark - Buchmann mit Problemen

Colombier-Premiere für Vingegaard

Drei Tage nach seinem so knapp verpassten Etappensieg in Issoire wagte Zimmermann erneut den Sprung in die Fluchtgruppe. Die Teams der Klassementfahrer hielten das Tempo in der Verfolgung hoch, gestatteten den Ausreißern nur rund knapp vier Minuten Vorsprung.