Tour de France: Ein legendärer Ullrich-Moment, der bis heute umstritten ist

Ein Betrüger und ein anderer Betrüger streiten sich ums Thema Fairplay: So könnte man es aus heutiger Sicht schroff zusammenfassen.

Aber ein bisschen mehr steckte am Ende irgendwie doch drin in dieser Geschichte, die bei der Tour de France vor 20 Jahren die Sportwelt bewegte.

Der Zweikampf von Luz-Ariden - in einer tragenden Nebenrolle: ein gelber Beutel - ist bis heute als eine der berühmtesten und dramatischsten Episoden der Radsport-Rivalität zwischen Jan Ullrich und Lance Armstrong in Erinnerung.

Jan Ullrich startete bei Tour de France 2003 nach Tiefpunkt neu

Es war das Jahr 2003, das Jahr 5 der vom Blutbeschleuniger Epo mit angetriebenen Ära Armstrong - und das Jahr, in dem Ullrich zwischenzeitlich die besten Chancen zu haben schien, die Dominanz des Texaners zu durchbrechen.

"Tadej sagte: 'Ich will nach Hause!'"

Ullrich, wenige Wochen zuvor auch wegen eines unter Alkoholeinfluss verursachten Autounfalls in Freiburg in den Schlagzeilen, erklärte es mit Ecstasy-Pillen, die er sich in einer Disco hätte andrehen lassen.