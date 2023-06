Tour de France 2023: "Beunruhigend" - warum die Tour-Doku von Netflix so umstritten ist

Die Tour de France 2023 beginnt am Samstag - gebannt vor dem Fernseher sitzen aber bereits jetzt viele Fans des Radsport -Jahreshöhepunkts.

Seit Anfang Juni ist eine aufwändig produzierte Netflix-Doku online, die hinter die Kulissen der Tour 2022 blickt. „Im Hauptfeld“ soll für den Radsport das sein, was „Drive to Survive“ für die Formel 1 ist - ein Streaming-Renner, der neue Fans und Märkte erschließen soll.

Faszinierende Beobachtungen sind der Serie dabei durchaus gelungen, allerdings ist das Projekt in der Szene aus ähnlichen Gründen umstritten wie „Drive to Survive“ in der F1. Das Urteil der Zuschauer fällt ebenfalls gemischt aus - auch wegen des Umgangs mit dem Thema Doping.