Tour de France heute: Jonas Vingegaard demontiert Tadej Pogacar im Zeitfahren und steht vor dem Gesamtsieg

Der Däne absolvierte die 22,4 Kilometer in 32:26 Minuten nahm seinem Kontrahenten satte 1,38 Minuten ab und sicherte sich mit einem starken Zeitfahren auch den Tagessieg. „Das war das beste Zeitfahren, das ich je gefahren bin“, sagte der Däne: „Ich bin sehr glücklich über den Sieg. Ich habe nicht erwartet, dass ich so gut sein werde.“

„Es war eine unglaubliche Etappe für uns, er hat viel Zeit gut gemacht“, sagte Vingegaards Teamkollege Wout van Aert, der Dritter wurde (+2:51): „Das konnten wir uns nicht vorstellen, dass der Vorsprung nun so groß ist. Es zeigt, wie viel er noch in den Beinen hat.“

Durch den Erfolg hat der Däne vom Team Jumbo-Visma vor der Königsetappe in den Alpen am Mittwoch 1,48 Minuten Vorsprung auf seinen Kontrahenten in der Gesamtwertung. Der Däne hatte vor dem Zeitfahren hauchdünne zehn Sekunden vor dem Slowenen gelegen.