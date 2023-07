Tour-de-France-Sieger: Spannende Neuigkeit lässt aufhorchen

Der Tour-Sieg von Jonas Vingegaard hat für viel Gesprächsstoff gesorgt. Schließlich zeigten er und sein Konkurrent Tadej Pogacar solch starke Leistung, die vorher nur in der dunklen Doping-Zeit des Sports erreicht worden waren. Selbst innerhalb der Szene stellen manche Fahrer und Teamverantwortliche offen diese Frage .

Der Däne und sein Team haben sich am Wochenende erneut zu dem Thema gemeldet und jegliche Zweifel als unbegründet bezeichnet. Und dabei auch ein spannendes neues Detail zu Vingegaards Sauberkeitsverständnis bekanntgegeben.

Tour-Sieger Vingegaard nimmt angeblich auch keine Ketone

Richard Plugge, Vingegaards niederländischer Boss beim Team Jumbo-Visma, hat in L‘Équipe erklärt, dass der 26-Jährige nicht nur illegales Doping ablehne, sondern auch einer legalen Leistungssteigerung nicht nachgehe.

„Er lehnt Ketone ab“, schildert Plugge: „Selbst ein Paracetamol nimmt er nicht gern.“ Das Bemerkenswerte daran: Jumbo-Visma gesteht den Gebrauch der Nahrungsergänzungsmittel - anders als andere Teams - offen ein und er wurde in den vergangenen Jahren oft als Teil der Erklärung für Vingegaards Aufstieg gesehen.

Mit der Erklärung, dass Vingegaard von Ketonen absehe, wirkt auch dessen jüngster Anti-Doping-Schwur stimmiger: „Ich kann es mit der Hand auf dem Herzen sagen: Ich nehme nichts und ich werde nichts nehmen, was ich nicht meiner zweijährigen Tochter geben würde“, hatte Vingegaard jüngst erklärt.

Vingegaard lobt Pogacar: „Ohne ihn wäre es nicht so aufregend“

In der Marca ergänzte Vingegaard nun, er habe Verständnis für das Thema, „aber wir müssen auch einige Dinge betrachten, die sich im Radsport verändert haben“.

„Viele Dinge wie Ernährung, Training, Trainingslager in der Höhe, die Art und Weise, wie wir uns vorbereiten, haben sich geändert. All das macht einen großen Unterschied, und das ist der Grund, warum wir heute so schnell sind“, begründet er seine Leistungsexplosion.