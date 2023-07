Dieser Tour-Coup kam sogar für den eigenen Team-Chef überraschend

„Es gab ja Kritik, dass wir Sam Bennett zu Hause gelassen haben. Und dass Jordi hier als unbekannter Sprinter gewinnt: Riesenemotional, geil“, sagte Denk nach Abschluss der Tour de France in der ARD .

Allerdings gab der 49-Jährige auch zu, mit Meeus' Erfolg am Sonntagabend "überhaupt nicht gerechnet" zu haben: "Die Mannschaft hat gut Druck gemacht und ihn richtig positioniert. Wir haben Rückschläge gehabt in den drei Wochen und sind noch mal 'All-In' gegangen. Gratulation an die Mannschaft."