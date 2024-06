Tour de France? "50:50" - Ein Superstar im Wettlauf mit der Zeit

Titelverteidiger Jonas Vingegaard kämpft um die Teilnahme an der Tour de France, sein Trainer bleibt aber skeptisch. Ein Ausfall des Dänen könnte eine große Chance für seinen Rivalen Tadej Pogacar sein.

Seit dem Unfall am 4. April bei der Baskenland-Rundfahrt hat der 27-Jährige kein Rennen mehr bestritten. Die Verletzungen, darunter eine Schlüsselbeinfraktur und Rippenbrüche, waren heftig.

Zudem erlitt Vingegaard eine Lungenquetschung und musste zwölf Tage im Krankenhaus verbringen . Die Pläne des zweimaligen Tour-de-France-Siegers wurden in der Konsequenz komplett über den Haufen geworfen.

Vingegaard trainiert mit Team - Trainer bleibt skeptisch

Stattdessen kehrte Vingegaard erst gut einen Monat vor Beginn der Tour auf das Rad zurück und nahm Schritt für Schritt sein Training auf der Straße auf. Nun bereitet sich der Däne seit rund zwei Wochen in den französischen Alpen bei Tignes vor und trainiert seit kurzem auch wieder mit seinen Visma-Kollegen zusammen.

Obwohl Vingegaards Entwicklung Hoffnung macht, bleibt sein Trainer Tim Heemskerk skeptisch, dass der Radsport-Star am 29. Juni in Florenz auf die Strecke gehen kann. „Für mich steht es 50:50, ob Jonas es zur Tour schafft“, stellte der Niederländer im Gespräch mit der dänischen Zeitung BT klar.

Tour de France: Fragezeichen um Vingegaard bleibt

„Er muss jetzt in der Lage sein, sein Programm vollständig abzuarbeiten, wenn er Hoffnung haben will, für die Tour bereit zu sein“, betonte Heemskerk in Richtung Vingegaard. Nach den ersten schweren Trainingswochen sei es zudem entscheidend, „wie er darauf reagiert. Kann er damit umgehen? Wird er müde sein?“