Wie Red Bull die Tour de France aufmischt

Red Bull-Bora-hansgrohe will die attraktivste Marke im Radsport werden. Der Sieg bei der Tour de France ist in den Planungen des neuen deutschen Radsport-Superteams ein zentraler Baustein.

Red Bull-Bora-hansgrohe will die attraktivste Marke im Radsport werden. Der Sieg bei der Tour de France ist in den Planungen des neuen deutschen Radsport-Superteams ein zentraler Baustein.

An den 11. Juli 2023 hat Ralph Denk sehr konkrete Erinnerungen. „Sehr heiß“ sei es damals im französischen Zentralmassiv gewesen, was für die Zukunft des deutschen Radsport-Teams Bora-hansgrohe nicht wirklich von Bedeutung war. Wichtiger ist gewesen, mit wem Denk, der Teamchef der Raublinger Equipe, den Tag der zehnten Tour-de-France -Etappe verbrachte: Oliver Mintzlaff.

Der Red-Bull-Geschäftsführer kam auf Denks Einladung, ausgesprochen bei einem Champions-League-Spiel von RB Leipzig. Mintzlaff saß in Frankreich also in Denks Auto, sie hielten an einem Cafe, mischten sich unter die Zuschauer. „Da hat er gesehen, wie groß der Sport eigentlich ist und sich von seinem Team die Reichweiten aufzeigen lassen“, erinnerte sich Denk: „Das war für ihn ein Schlüsselmoment.“