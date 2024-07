Armstrong kritisiert Pogacar: "Damit macht man sich keine Freunde"

Auf der 18. Etappe am Mittwoch hatte Pogacar seine größten Konkurrenten, Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel am vorletzten Tagesanstieg attackiert und war zwischenzeitlich um viele Sekunden enteilt - letztlich machte er zwei Sekunden gut.

Die Strategie überraschte Experten. Im Nachhinein gehen die Meinungen auseinander, ob es ein cleverer Überraschungscoup war, um Vingegaard weiter zu entmutigen - oder ob Pogacar sich keinen Gefallen getan habe. Letztere Ansicht vertritt Ex-Tourrekordsieger Lance Armstrong, der in seinem Podcast The Move von einem „großen Fehler“ spricht.

Armstrong: Damit macht sich Pogacar „keine Freunde“

Tour auch ein „politisches Ereignis“

Dass Pogacar die Thematik gänzlich anders sehen dürfte, liegt auch am Verlauf der Tour im vergangenen Jahr. Damals war der Slowene in der letzten Woche in den Alpen eingebrochen und Vingegaard sicherte sich zum zweiten Mal in Folge den Tour-Sieg.