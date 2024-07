Tour de France 2024: 19. Etappe heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Am Freitag steht die wohl spektakulärste Bergetappe der laufenden Tour an. Zwischen Embrun und Isola warten drei Anstiege auf über 2000 m, darunter der 2802 m hohe Cime de la Bonette - das „Dach der Tour“.

Das höchste der Gefühle - wortwörtlich, was die laufende Tour de France angeht: Auf der drittletzten Etappe geht es über die Cime de la Bonette, an der die mit einer Scheitelhöhe von 2802 m höchste asphaltierte Straße der Alpen liegt.

Spektakulärste Bergetappe der laufenden Tour

Tour: Schafft Pogacar die Vorentscheidung?

Tadej Pogacar im Gelben Trikot und seine verbliebenen Rivalen im Kampf um den Gesamtsieg ließen die Ausreißer am Donnerstag auf der 18. Etappe an der langen Leine und hatten am Ende einen Rückstand von 13:40 Minuten. Am Freitag dürfte UAE-Kapitän Pogacar selbst das Tempo vorgeben, bei der Fahrt über das Dach der Tour an der Cime de la Bonette kann er den dritten Gesamtsieg nahezu perfekt machen. Insgesamt sind auf der spektakulären 19. Etappe drei Zweitausender zu meistern.