Tour de France 2024: 3. Etappe heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Nach zwei spannenden Anfangsetappen der Tour de France 2024 dürfte die dritte Etappe wohl weniger Aufregung bieten. In Turin ist mit einem klassischen Massensprint zu rechnen. Hier erfahren Sie, wo Sie die 3. Etappe verfolgen können.

Nach zwei anstrengenden Tagen mit einigen Steigungen in der Toskana und Emilia Romagna steht bei der 3. Etappe der Tour de France zwischen Piacenza und Turin die erste flache Strecke an. Alle Etappen können Sie täglich im LIVETICKER verfolgen.

Hier können Sie die 3. Etappe der Tour de France 2024 heute LIVE verfolgen:

Tour de France: Sprinter dürfen auf Sieg hoffen

Am Ende der mit 230 Kilometern längsten Etappe der Tour deutet sich ein erster Massensprint an. Die Zielgerade in Turin ist wie für einen Massensprint gemacht: Sie ist 700 Meter lang, weist eine leichte Linkskurve 500 Meter vor dem Ziel auf und ist sieben Meter breit. Alles weist auf ein spannendes Finale hin.