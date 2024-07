Tour de France: Der wahrscheinlich emotionalste Sieg

Der Sieger der 18. Etappe der diesjährigen Tour de France startete prompt einen Videoanruf mit einem Handy und rief seine Frau an, um ihr von seinem Sieg zu erzählen. Doch am Ende der Leitung wartete nach den 179,5 Kilometern von Gap nach Barcelonnette nicht nur die Frau des Belgiers, sondern auch das gemeinsame Baby.

Dieser war wenig später auch am Mikrofon bei Eurosport völlig aufgelöst. „Ich träume schon unglaublich lange von einem Etappensieg bei der Tour de France. Nach den Klassikern hatte ich die mündliche Zusage meines Teams, dass mein am Ende des Jahres auslaufender Vertrag verlängert werden würde. Es passierte aber lange nichts. Das war eine schwierige Zeit“, erklärte der 32-Jährige vom Team Lotto Dstny.

Vaterfreuden im Trainingslager

Doch er erhielt Unterstützung in dieser ungewissen Zeit, wie er emotional mit feuchten Augen berichtete: „Glücklicherweise hatte ich immer die Unterstützung meiner Freundin. Sie war immer an meiner Seite. Dann wurde ich Vater und alles hat sich für mich verändert. Für mich schien die Sonne wieder und ich konzentrierte mich auf mein Training. Ich war neun Wochen im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada. Mein Sohn ist in Granada auf die Welt gekommen. All die Strapazen haben sich nun ausgezahlt. Es ist wunderbar.“