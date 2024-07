Tour de France: Eine Demütigung mit Folgen

Tadej Pogacar steht vor dem Gesamtsieg bei der 111. Tour de France . Nach dem Alpen-Showdown in Isola 2000 ist das erste Giro-Tour-Double seit Marco Pantani 1998 nur noch Formsache. Vor allem die Art und Weise, wie der Slowene erneut die Konkurrenten distanzierte, verzückt die internationale Presse.

Die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport schreibt etwa: „Pogacar, so bist du wirklich gruselig.“ Auch der deutliche Leistungsunterschied zu seinem Verfolger wird aufgegriffen: „Pogacar demütigt Vingegaard“ heißt es in der Mundo Deportivo aus Spanien.

Vingegaard richtet den Blick nach hinten

Auf der brutalen 19. Etappe über drei Zweitausender triumphierte Pogacar am Freitag als Solist, es war bereits sein vierter Tageserfolg bei der 111. Frankreich-Rundfahrt. Titelverteidiger Vingegaard und Evenepoel erreichten das Ziel mit 1:42 Minuten Rückstand. „Ich bin sehr glücklich, dass ich gute Beine hatte. Ich kannte die Anstiege sehr gut, wir haben hier viel trainiert und es genauso gemacht wie geplant“, sagte Pogacar.

Auch Vingegaard selbst macht sich keine Illusionen mehr. Nachdem die Tränen der Enttäuschung getrocknet waren, gab sich der zweimalige Tour-Champion geschlagen. „Ich glaube, der Sieg ist vergeben. Ich kann trotzdem stolz auf mich sein“, sagte Vingegaard und kündigte an, den zweiten Platz vor Evenepoel (+7:01) verteidigen zu wollen: „Ich werde an seinem Hinterrad kleben.“

Unmittelbar nach dem Rennen konnte man innerhalber weniger Meter die zwei völlig unterschiedlichen Gefühlswelten direkt sehen: Während Pogacar umringt von Alpenriesen im Gelben Trikot die Siegerfaust in die dünne Höhenluft reckte und sich von Freundin Urska feiern ließ, fand der erschöpfte Jonas Vingegaard Trost in den Armen seiner Frau.

Den Traum von der Titelverteidigung, für den der Däne nach seinem schweren Unfall im April so gelitten hatte, hatte Pogacar in einer denkwürdigen Lehrstunde auf dem Weg nach Isola 2000 endgültig zerstört. Auf 5:03 Minuten vergrößerte Pogacar nach einer Attacke für die Geschichtsbücher seinen Vorsprung in der Gesamtwertung. „Es sieht besser aus denn je. Der Vorsprung ist jetzt relativ groß, morgen können wir den Tag ein bisschen genießen. Diese Tour war herausragend“, sagte Pogacar.